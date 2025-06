Militar é morto por colega em quartel do Rio; hipótese de suicídio é descartada

O Ministério Público Militar do Rio de Janeiro (MPM) encerrou as investigações sobre a morte do militar Wenderson Nunes Otávio, de 19 anos, e rejeitou a hipótese de suicídio inicialmente divulgada. Ele foi morto dentro do alojamento, no Rio de Janeiro.

Segundo a denúncia do MPM, Wenderson morreu após levar um tiro na cabeça, com a bala entrando em diagonal no crânio, quando estava dentro do alojamento do quartel.

O autor do disparo teria sido o ex-soldado do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista Jonas Gomes Figueira. O órgão também indiciou um terceiro sargento, responsável pela fiscalização das armas no alojamento, local onde o uso de armamento é proibido.

Leia a reportagem completa no Correio 24 Horas.

Fonte: Correio 24 Horas

Redigido por ContilNet.