Militares da Bolívia apreendem mais de 1,4 mil cartelas de ovos vindos do Acre

No último dia 30 de maio, o Exército da Bolívia interceptou um carregamento com 1.404 cartelas de ovos que teriam saído ilegalmente do Acre em direção ao município de Puerto Rico. A apreensão ocorreu na Ponte da Amizade, que liga o Brasil à cidade boliviana de Cobija, capital do departamento de Pando. Avaliada em mais de 54 mil bolivianos, a carga não possuía qualquer documentação fiscal ou sanitária exigida pelas autoridades do país vizinho.

A ação acontece em meio a um bloqueio sanitário rigoroso imposto pela Bolívia, que proibiu temporariamente a entrada de produtos avícolas oriundos do Brasil. A decisão foi tomada após a confirmação de focos de gripe aviária no estado do Rio Grande do Sul e o aumento do alerta com a chegada de aves migratórias ao território boliviano. Uma resolução do Senasag (Serviço Nacional de Sanidade Agrícola e Segurança Alimentar) oficializou a suspensão da importação desses produtos.

Segundo o comando militar, os ovos foram introduzidos de forma clandestina por rotas que contornam a fiscalização fronteiriça. Por se tratar de uma carga sem origem rastreável, o produto será inutilizado, conforme determina o protocolo sanitário boliviano. As forças de segurança anunciaram que a vigilância nas fronteiras será reforçada nos próximos dias.

Embora o Brasil tenha registrado casos da doença, inclusive no estado do Pará, o Acre segue sem notificações de gripe aviária até o momento