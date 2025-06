MindsEye já está disponível para PC, PS5 e Xbox Series

A desenvolvedora Build A Rocket Boy, fundada e liderada pelo ex-produtor de GTA, Leslie Benzies, em pareceria com a IO Interactive atuando como editora, tem o imenso prazer em anunciar que MindsEye já está disponível para PC (Steam/Epic), PlayStation 5 e Xbox Series S|X. Vale ressaltar que o jogo ainda não foi avaliado pela mídia especializada.

MindsEye entrega aos jogadores uma campanha cinematográfica envolvente, combate tático dinâmico e um vasto ecossistema criativo impulsionado pelo sistema proprietário de criação de jogos da Build A Rocket Boy, o Game Creation System.

Ambientado em Redrock, uma metrópole desértica dominada por vigilância e automação, MindsEye acompanha Jacob Diaz, um ex-soldado atormentado por memórias fragmentadas. À medida que sua missão pessoal se intensifica, ele precisa sobreviver em um mundo moldado por IA fora de controle, tecnologia militarizada e uma frágil ilusão de controle, tudo isso enquanto encara a verdade sobre seu passado.

Trailer de lançamento de MindsEye

“Com MindsEye, queríamos criar algo original, que ultrapassasse limites, fosse familiar e, acima de tudo, divertido de jogar e gratificante de criar,” disse Leslie Benzies, fundador da Build A Rocket Boy. “Foram quase dez anos de colaboração em design, tecnologia, narrativa e arte. Este mundo não foi apenas construído para os jogadores — ele foi pensado para que eles, um dia, o levassem além.”

Com uma narrativa intensa, combates em terceira pessoa acelerados e sequências cinematográficas de tirar o fôlego, MindsEye coloca os jogadores para lutar a pé, dirigindo e até voando, sempre com o apoio do drone tático DC2, um companheiro ligado diretamente ao implante MindsEye de Jacob.

Além da campanha roteirizada, MindsEye será uma experiência em constante expansão, com novas missões, corridas e desafios mensais, em todas as plataformas, graças ao poder do Game Creation System.