Ministério Público do Acre investiga crime de racismo sofrido por jogador do Galvez

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, informou nesta quinta-feira (19), que investiga o caso de racismo contra um jogador do Galvez Esporte Clube, no estado.

De acordo com informações, o episódio foi registrado durante a partida contra o Santa Cruz na última terça-feira (17), pelo Campeonato Acreano Sub-20, no Estádio Florestão em Rio Branco.

De acordo com a diretoria do Galvez, Erick Rodrigues da Silva sofreu ataques racistas praticados por um jogador do time rival, o que foi registrado pelo árbitro na súmula oficial do jogo.

O MPAC afirma que a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania instaurou um procedimento investigatório criminal e expediu ofício à Polícia Civil solicitando informações sobre o caso, entre outras providências.

“No decorrer da investigação, o MPAC pretender reunir elementos de provas para que, sendo comprovado o crime de racismo, sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis”, destaca a instituição.

O Santa Cruz emitiu uma nota na última quarta-feira (18), declarando seu compromisso inegociável com o combate a qualquer forma de preconceito, conduta que consideram inaceitável e intolerável em qualquer contexto.

“O clube aguarda a apuração completa dos fatos pelas autoridades competentes, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Caso seja confirmada qualquer conduta incompatível com nossos valores, serão adotadas todas as medidas cabíveis com o máximo rigor. Seguiremos firmes na defesa da igualdade, do respeito e da justiça dentro e fora de campo”, aponta o comunicado.