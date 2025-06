Ministro das Relações Exteriores vem ao Acre para participar do seminário Txai Amazônia

O ministro das Relações Exteriores, Carlos Parkinson, estará em Rio Branco, no Acre, para participar do Seminário Internacional Txai Amazônia, que ocorre de 25 a 28 de junho, no campus eAmazônia da Ufac. O evento reúne representantes do governo, setor produtivo, universidades e comunidades tradicionais para discutir caminhos sustentáveis para a bioeconomia amazônica.

O ministro participa do painel “Cooperação para o Desenvolvimento da Bioeconomia Pan-Amazônica”, ao lado do secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, e da pesquisadora Marta Cerqueira Melo, com mediação de Marky Brito, da SEPLAN/AC.

A discussão será focada na integração regional e internacional, e no papel estratégico do Acre nos corredores bioceânicos e na articulação de políticas públicas para a Amazônia.

O Seminário Internacional Txai Amazônia tem como objetivo consolidar-se como uma plataforma de articulação intersetorial, promovendo a integração entre governo, setor privado e comunidades tradicionais. A programação inclui debates sobre financiamento, desenvolvimento de cadeias produtivas e inserção em mercados especializados, buscando oferecer soluções práticas para os desafios enfrentados por pequenos produtores e comunidades. Além disso, o evento visa ampliar a visibilidade internacional da bioeconomia amazônica e seus ativos ambientais.

Ao final do seminário, será elaborada uma carta de proposições às autoridades governamentais, com recomendações fundamentadas para Estados e Municípios, contribuindo diretamente para a formulação do PNDBio e para o desenvolvimento sustentável e inclusivo da Amazônia.

O seminário é realizado pelo Instituto Sapien, em parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o Governo do Acre e diversas instituições. A programação completa está disponível em txaiamazonia.com.br, com inscrições gratuitas pela plataforma Sympla.