mirassol-vence-sport-e-se-consolida-na-primeira-metade-da-tabela

Pela 11ª rodada do Brasileirão, Mirassol e Sport se enfrentaram na manhã deste domingo (1°/6), em duelo agitado no Maião. Com gol de pênalti de Reinaldo, o time paulista venceu por 1 x 0 e consolidou seu lugar na primeira metade da tabela.

Com o resultado, o Mirassol chegou aos 17 pontos e assumiu o 7º lugar na tabela. Já o Sport segue na lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos conquistados.

Veja o gol que deu a vitória ao Mirassol:

Esta é a segunda vitória consecutiva do Mirassol no Brasileirão. Na última rodada, a equipe paulista venceu o São Paulo, por 2 x 0. Embalado pelos triunfos, o clube vai para a pausa do Mundial de Clubes com uma situação confortável na disputa do campeonato.