Miss trans passa por destransição de gênero após se converter a Jesus: “Ele me libertou”

Rafael Panarello acabou acreditando que havia nascido mulher em um corpo masculino. Na juventude, ele passou a se identificar como “Raika” e passou pela transição de gênero através de tratamento com hormônios e colocação de silicone.

“Na minha cabeça achava que era mulher, que Deus tinha errado. Mas o Senhor não erra, o homem que distorce, que desfaz a obra perfeita do Senhor”, disse Rafael, no Instagram.

Se apresentando como mulher, ele ganhou fama, participou do Miss Trans Brasil em 2013 e ganhou o título de trans mais belo do país.

No ano seguinte, Rafael viajou à Tailândia para participar do Miss Trans Universo e ficou em quarto lugar.

No concurso, o jovem ganhou de prêmio uma cirurgia de redesignação sexual no país asiático. Porém, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus e desistiu de passar pelo procedimento irreversível.

“Ouvi a voz do Senhor: ‘Você não vai fazer a cirurgia, eu te fiz homem’”, lembrou ele, nos stories do Instagram.

O trans continuou vivendo no estilo de vida homossexual e se prostituía. Entretanto, Rafael se sentia insatisfeito e incompleto.

“Para o mundo tinha aplausos, mas diante de Deus era inaceitável. Tudo que alguém almeja no mundo eu conquistei, mas o vazio sempre persistia. Na época, sai em manchetes de jornais, TV. Porém, o pecado afasta o homem de Deus”, disse.

“O mundo é atrativo, mas é ilusório. A paz, o descanso, o gozo eterno existe somente em no Senhor”’, refletiu.

Crise de identidade

Segundo ele, vários fatores influenciaram sua disforia de gênero e sua escolha em passar pela transição.

“Crise de identidade, abusos sexuais e falsas religiões, influências me levaram ao homossexualismo. Em busca do sucesso me entreguei as minhas paixões, mas nada daquilo me preenchia mais”, comentou.

Até que no final de 2019, o trans estava na Europa atuando na prostituição e percebeu o estado de miséria que se encontrava.

“Eu tinha acabado de ficar com sete homens, eu levantei as mãos para o alto e disse: ‘Deus, se o Senhor existe, me resgata daqui! Eu não aguento mais me sentir usado como um objeto e depois ser descartado’”, revelou.

“A minha alma gritava pelo Senhor. Eu precisava que Ele me arrancasse daquela vida. Foi o próprio Espírito Santo que me convenceu dos meus pecados e optei negar a mim mesmo e viver para Deus!”, afirmou.

https://www.instagram.com/p/DI9k4Qrx7La/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=invalid&ig_rid=c1aafeb3-d1ec-41ec-a017-013c834b1590

“Era influenciado por forças malignas”

Durante a pandemia, Rafael voltou ao Brasil, aceitou a Jesus e iniciou uma mudança radical.

“Eu era influenciado por forças malignas. O Senhor me alcançou com grande poder, manifestou a sua graça. Jesus me libertou”, testemunhou ele.

Agora, o ex-trans está passando pela destransição. Ele já retirou as próteses de silicone dos seios e pretende retirar as próteses dos glúteos com a ajuda de uma arrecadação online.

“Quero voltar para minha verdadeira identidade em Deus”, declarou ele. “Quando olho para meu corpo vejo as marcas do pecado, mas também vejo coragem em recomeçar minha vida com Deus! O amor de Jesus por mim não tem dimensão”.

Desde que anunciou sua conversão e a decisão pela destransição, Rafael tem recebido críticas e xingamentos em suas redes sociais.

Para ele, a zombaria que tem sofrido é uma resposta de andar na contramão do mundo. “Estou sendo massacrado na internet, é sinal que Deus está trabalhando”, comentou.

O cristão contou que sonha em se casar e ter filhos. Ele também deseja ser usado por Deus para ajudar outras pessoas que lutam com sua identidade.