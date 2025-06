Míssil atinge hospital em Israel e deixa 129 feridos; Irã diz que alvo era militar; veja os vídeos

O Soroka Medical Center, maior hospital do sul de Israel, foi atingido por um ataque aéreo na madrugada desta quinta-feira (19/6), em meio à escalada do confronto direto entre Irã e Israel. Localizado na cidade de Holon, o hospital sofreu danos estruturais, foi evacuado imediatamente, e os pacientes precisaram ser transferidos para outras unidades médicas da região.

Segundo as Forças Armadas de Israel, 129 pessoas ficaram feridas nos ataques que também atingiram outros três locais em Tel Aviv e Jerusalém. As imagens internas do hospital, divulgadas por Israel, mostram a gravidade do impacto.

🇮🇷 Irã se pronuncia: alvo seria centro militar

O comando militar iraniano se manifestou e alegou que o míssil estava direcionado a um centro de pesquisas militares próximo ao hospital, e que a unidade médica teria sido afetada indiretamente pelas ondas de choque. O governo israelense, no entanto, acusa o Irã de ter atacado deliberadamente uma estrutura civil.

⚠️RAW FOOTAGE:

This hospital was one of Iran’s targets this morning. pic.twitter.com/urqFxa6P2e — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

💥 Israel revida com ataque a reator nuclear no Irã

Na mesma madrugada, Israel lançou uma ofensiva contra instalações nucleares em território iraniano, incluindo o reator Khondab, na cidade de Arak. Segundo Israel, a estrutura estaria desativada, mas teria sido construída com o objetivo de produzir armamentos nucleares.

O governo iraniano confirmou o ataque, afirmou que a área foi evacuada e declarou que não houve feridos.

Com o conflito entrando no sétimo dia, cresce a tensão internacional e a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos ao lado de Israel ganha força nos bastidores da diplomacia.

Por Redação ContilNet | Com informações do portal Metrópoles