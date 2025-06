Mistério revelado: saiba o que há dentro do chocalho de uma cascavel

A cascavel, cobra das mais perigosas do mundo, é famosa pelo chocalho que leva na ponta do corpo. Mas você sabe como eles funcionam, e como o barulho característico do guizo é produzido?

O veneno dessa cobra causa paralisia nos músculos, e se não tratado, a vítima para de respirar entre duas a seis horas, por não conseguir mexer o diafragma. Já o chocalho serve para alertar e espantar predadores.

Estrutura do chocalho: segmentos que se encaixam

Ao contrário da crença popular, o guizo da cascavel não tem bolinhas soltas dentro – como um chocalho de bebê. Ele é formado por anéis ocas de queratina (a mesma proteína das unhas humanas) que se entrelaçam.

Quando a cobra vibra a cauda, esses segmentos se chocam rapidamente, produzindo o ruído de alerta. Quanto mais anéis, mais intenso e prolongado será o som.

