Modelo argentina exibe seios durante passeio de lancha; veja fotos

Wanda Nara, ex-mulher do jogador de futebol Mauro Icardi, exibiu os seios durante um passeio de lancha em Ibiza, na Espanha. Em fotos publicadas nas redes sociais na quarta-feira (4/6), a loira mostrou total liberdade no momento de diversão com amigos.

Primeiramente, Wanda Nara surgiu com um body de mangas compridas estilo surfista. Depois, trocou o visual por um biquíni estampado com cerejas. A bordo de uma lancha de luxo, a influenciadora ostentou acessórios de marcas renomadas, bolsas de alto valor e joias. Além disso, exibiu os seios durante o passeio. Confira!