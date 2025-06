Modelo de 17 anos morre afogado após sessão de fotos de formatura no litoral do Ceará

O estudante e modelo Nicolas Araújo Camassola, de 17 anos, morreu afogado na tarde desta terça-feira (3), na Praia de Pontal de Maceió, no município de Fortim, litoral leste do Ceará. O jovem havia acabado de participar de uma sessão de fotos de formatura no local, organizada pela empresa responsável pela cerimônia de conclusão dos estudos.

Após o ensaio, Nicolas entrou no mar, mas acabou se afogando. Amigos que estavam com ele conseguiram retirá-lo da água e iniciaram os primeiros socorros ainda na praia. Ele foi levado a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A Polícia Civil do Ceará está investigando o caso, sob responsabilidade da Delegacia de Fortim. A causa da morte será confirmada por meio de laudo da Perícia Forense.

Nicolas residia em Russas, interior do estado, e sonhava com uma carreira de sucesso no mundo da moda. Ele era agenciado pela Pride Casting, que lamentou a tragédia em nota publicada nas redes sociais. “Nicolas era um jovem promissor, cheio de sonhos e luz. Mesmo em sua breve trajetória conosco, deixou uma marca de carinho, humildade e dedicação.”

A empresa responsável pela organização da formatura classificou o ocorrido como uma “fatalidade” e prestou solidariedade à família. A Prefeitura de Russas também emitiu nota de pesar. “Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar esse momento”, disse a administração municipal.