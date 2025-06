Um trágico acidente na Riviera de Budva, em Montenegro, resultou na morte da jovem modelo sérvia Tijana Radonjic, de 19 anos, no último dia 28 de maio. Ela participava da gravação de um vídeo promocional para uma empresa local de parasailing, quando, em pleno voo, soltou seu cinto de segurança e caiu de uma altura estimada em 50 metros.

O objetivo da filmagem era produzir imagens para atrair turistas à região durante a temporada de verão. Tijana, que era natural de Novi Sad, na Sérvia, foi contratada para a ação publicitária, embora não tivesse experiência prévia com a prática esportiva. O vídeo mostraria a modelo, em trajes de banho, sobrevoando o mar Adriático, puxada por uma lancha. A identidade da empresa responsável não foi divulgada.

De acordo com relatos, a gravação começou de maneira tranquila, com Tijana sorridente enquanto recebia orientações e era equipada com o colete salva-vidas e o cinto de segurança. Contudo, em determinado momento, a cerca de 45 metros acima do mar, a jovem apresentou sinais de instabilidade emocional. Segundo o jornal britânico Mirror, ela danificou seu colete e iniciou o processo de desafivelar o cinto.

Testemunhas que estavam na praia afirmaram ter ouvido gritos da modelo pedindo: “Me ponham no chão, me ponham no chão”, momentos antes da queda. Apesar da rápida atuação das equipes de resgate, Tijana foi retirada da água já sem vida. Profissionais de saúde que participaram do atendimento acreditam que o impacto da queda foi a causa imediata do falecimento.

O episódio gerou comoção na região e levantou questões sobre a segurança nas atividades turísticas envolvendo esportes de aventura, principalmente quando realizadas por pessoas sem treinamento adequado. Até o momento, as autoridades locais não divulgaram detalhes sobre eventuais investigações ou responsabilizações.