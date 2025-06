Monte Rinjani registra novo acidente dias após morte de Juliana Marins; turista malaio cai de penhasco

Um turista da Malásia ficou ferido após cair cerca de 200 metros durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, na tarde desta sexta-feira (27). Este é o segundo acidente registrado na região em menos de uma semana, após a morte da brasileira Juliana Marins.

A administração do Parque Nacional de Rinjani, localizado na ilha de Lombok, confirmou o acidente por meio de uma publicação nas redes sociais. Segundo as autoridades, a queda aconteceu por volta das 15h20, no horário local, e uma equipe de resgate foi imediatamente acionada.

Na manhã deste sábado (28), os responsáveis pelo resgate informaram que o turista malaio está em estado estável e “capaz de realizar atividades”, apesar dos ferimentos.

De acordo com o jornal Sinar Harian, da Malásia, o alpinista sofreu fratura no quadril e ferimentos na cabeça. Ele foi encontrado próximo a uma ponte, nas imediações do lago Segara Anak.

Na semana passada, Juliana Marins, brasileira de 26 anos, morreu após cair de um penhasco na mesma trilha. O corpo dela foi localizado no dia 24 de junho, após quatro dias de buscas intensas.

Com informações do G1