Um homem em situação de rua incendiou uma agência bancária na Comercial Norte de Taguatinga, na noite dessa sexta-feira (6/6). Ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas, após atear fogo, ele teria tentado furtar o banco. O perfil TaguaDaDepre no Instagram divulgou vídeos do episódio.

Assista:

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, mas o incendiário já havia fugido. Um homem chegou a ser detido no local. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) controlou as chamas.