Moradora pede ajuda para cão atingido a terçadadas na zona rural de Sena Madureira

O cachorro Oron, da raça pitbull, atingido a terçadadas no último domingo (15), na zona rural de Sena Madureira, passou por procedimentos em uma clínica veterinária e conseguiu sobreviver.

Nesta terça-feira (17), pela manhã, o animal continuava sob os cuidados da clínica, mas deverá ser liberado para dar continuidade ao tratamento na casa de seus donos.

Conforme imagens enviadas ao Contilnet, Oron foi afetado brutalmente com duas terçadadas que quase rolaram seu espinhaço. A ocorrência se deu no domingo no ramal Toco preto.

Segundo informações, o cachorro estava passeando e começou a brigar com outro animal. O dono fez uma intervenção e acabou golpeando o pitbull. De acordo com Arlândia Barros Cordeiro, proprietária do cachorro, todo o tratamento até o momento está custando cerca de R$ 1.500.

“Não temos condições de arcar com essa despesa e precisamos comprar os remédios que foram receitados. Ele é o nosso cãozinho de estimação, da minha filha que tem 1 ano e 2 meses. Então, quem puder nos ajudar com qualquer quantia, a gente agradece de coração”, comentou emocionada.

Arlândia disponibilizou um pix para quem puder ajudar: 68999487158. Está em nome de Arlandia Barros Cordeiro. É importante salientar que o caso foi registrado na Unidade de Segurança Pública e encontra-se em fase de investigação.