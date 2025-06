Moradores bloqueiam estrada da Transacreana em protesto contra operação do ICMBio

Moradores da região da Transacreana, em Rio Branco, interditaram a estrada na manhã desta quarta-feira (11), logo após a rotatória de acesso, em protesto contra as autuações realizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O ato é uma resposta direta à Operação Suçuarana, que está em andamento na Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes e tem como objetivo remover gado criado ilegalmente dentro da área protegida e combater o desmatamento ilegal.

FIQUE POR DENTRO: Operação Suçuarana: ICMBio retira 400 cabeças de gado ilegais dentro da Resex Chico Mendes

O bloqueio afetou o tráfego de veículos em uma das principais vias de acesso à zona rural da capital acreana. Os manifestantes utilizaram pneus, objetos de madeira, carros para interromper a passagem e chamar a atenção das autoridades.

A Operação Suçuarana foi deflagrada no dia 5 de junho e seguirá por tempo indeterminado. Segundo o ICMBio, cerca de 400 cabeças de gado mantidas irregularmente na Resex Chico Mendes devem ser removidas. As primeiras apreensões ocorreram na segunda-feira (9), quando 20 bovinos criados em área embargada foram recolhidos e encaminhados a um frigorífico da região. A operação conta com agentes do ICMBio acampados dentro da reserva, em ação conjunta com forças de segurança pública.

LEIA TAMBÉM: “Pelo amor de Deus, me defendam”: pecuarista chora após operação na Reserva Chico Mendes

Os moradores afirmam que a operação desconsidera a realidade das famílias extrativistas, que vivem há décadas na região e têm na criação de gado uma das principais fontes de subsistência. Eles reivindicam diálogo com o órgão federal e a suspensão imediata das autuações.

Até o momento, nenhuma equipe do governo estadual ou federal compareceu ao local para mediar o conflito. O ICMBio ainda não divulgou novo posicionamento sobre a manifestação.