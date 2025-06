Moradores bloqueiam estrada no Acre em protesto contra ação do ICMBio na Resex Chico Mendes

Moradores do interior do Acre interditam a estrada que liga os municípios de Brasiléia e Xapuri. A manifestação é uma resposta direta à operação de fiscalização realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes.

O bloqueio segue um modelo intermitente: a via é fechada por cerca de 20 minutos e, em seguida, liberada brevemente para a passagem de veículos, sendo novamente interditada logo depois. O objetivo dos moradores é manter a pressão até que autoridades, principalmente parlamentares federais, compareçam ao local para dialogar com a comunidade

A operação do ICMBio, iniciada nos últimos dias, visa combater práticas consideradas ilegais dentro da reserva ambiental, como ocupações irregulares e a criação de gado em áreas protegidas.

A manifestação ocorre nas proximidades de um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acompanha a situação. Até o momento, o protesto tem ocorrido de forma pacífica, segundo informações locais.

Os moradores defendem o uso tradicional da terra e alegam que as medidas do órgão federal não consideram a realidade socioeconômica das famílias que vivem há anos na região. Eles cobram diálogo e soluções que conciliem preservação ambiental com o modo de vida das populações extrativistas.