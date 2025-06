Moradores de condomínio no DF estão sem gás encanado há 5 dias

Moradores do Residencial Village, no Setor Industrial do Gama, reclamam que estão sem gás encanado em casa há cinco dias. A empresa particular responsável pelo serviço cortou o fornecimento na terça-feira (27/5), sem qualquer aviso prévio, segundo os denunciantes.

Ao menos 82 apartamentos foram afetados. Os moradores destacam problemas na rotina de casa nos últimos dias.

“A empresa responsável, a Copagaz, não prestou qualquer tipo de assistência para nenhum de nós, além de dificultar o contato através dos canais de atendimento. Ligávamos e não conseguíamos nenhum retorno, apenas atendimento automático”, disse a estudante e moradora do residencial Ellen de França Santos, 19 anos.

Ellen e outros moradores acionaram o síndico do condomínio e solicitaram resposta imediata. “São diversas famílias com crianças e idosos que estão enfrentando dias sem um serviço básico e essencial. A administração do condomínio já acionou o departamento jurídico e iniciou uma busca por uma nova empresa fornecedora, até por conta da falta de resposta e de compromisso da empresa atual”, acrescentou a jovem.

Segundo os residentes, a empresa sequer informou uma previsão para resolver o problema.

A servidora pública Cristina Pereira da Costa Santana, 50, também reclamou da situação. “Estou tendo que fazer comida na casa de uma amiga pois tenho criança e idosa em casa com restrição alimentar. É muito complicado. Ainda mais que todas as contas estão pagas. O pior é não ter nenhuma previsão de normalidade”, desabafou.

O outro lado

O Metrópoles acionou a Copa Energia por e-mail para pedir posicionamento sobre a situação, mas não teve retorno até a mais recente atualização desta reportagem. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.