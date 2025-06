Moradores do Jardim Europa cobram sinalização em rua com acidentes fequentes

Moradores da Alameda Grécia, no bairro Jardim Europa, têm convivido com uma rotina preocupante: quase todos os dias há acidentes em um dos cruzamentos da via. O motivo, segundo relatos, é a falta de sinalização adequada.

“Não tem qualquer faixa no chão. As pessoas não respeitam a placa porque mal conseguem vê-la. Os acidentes são recorrentes”, afirma um morador da região.

A comunidade pede providências urgentes para evitar novas ocorrências. “A sinalização precisa ser refeita com urgência, antes que algo mais grave aconteça”, reforçam os moradores.