Moradores encontram homem morto em casa abandonada no Segundo Distrito de Rio Branco

Um homem de 31 anos foi encontrado morto dentro de uma residência abandonada na manhã desta segunda-feira (9), na rua Maria de Lourdes, no bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a polícia, vizinhos perceberam um forte odor vindo da casa e, ao averiguarem, encontraram o homem em um dos cômodos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou o óbito do dependente químico.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. O perito identificou um hematoma no nariz da vítima, possivelmente provocado por uma queda. Não foram encontrados sinais aparentes de violência no corpo.

Próximo à vítima, os policiais encontraram uma receita médica com o nome que pode ser o do homem.No entanto, a identidade ainda não foi confirmada oficialmente.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames cadavéricos e confirmação da identificação.

O caso, por ora, está sendo tratado como morte natural. A causa da morte será definida após a emissão do laudo, previsto para ser concluído em até 30 dias.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) iniciaram as investigações. O caso será posteriormente encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).