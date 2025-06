Moradores registram muro derrubado durante fuga de detentos em Rio Branco; ASSISTA

O grupo de detentos que fugiu do Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), na última quinta-feira (19), teriam passado por uma vila próxima à unidade. Os relatos foram feitos por moradores, que registraram os rastros da passagem dos fugitivos.

Em um vídeo que circula na internet, moradores mostram um muro, que segundo eles, os foragidos durante passagem, os detentos derrubaram durante a fuga.

Nas imagens é possível ver também, uma movimentação policial na área, que foi região de buscas pelo grupo. Os detentos cumpriam pena no espaço provisório da unidade.

Ao todo, nove detentos escaparam do presídio em Rio Branco, segundo informações, o grupo é considerado de alta periculosidade e integra a organização criminosa Comando Vermelho.

As buscas se concentram nas áreas próximas à unidade prisional, incluindo o Distrito Industrial e as matas às margens da BR-364, no acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco.