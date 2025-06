Moraes determina prisão de ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara

De acordo com o STF, Câmara já está sob custódia da Polícia Federal (PF). Na decisão, Moraes sustenta que o ex-assessor de Bolsonaro descumpriu medidas cautelares. As restrições foram impostas no inquérito que apura a atuação de uma organização criminosa na suposta trama golpista. O ministro do STF também acentua a conduta de Câmara diante das determinações legais – comportamento que, segundo Moraes, demonstra “completo desprezo” pelo STF e pelo Poder Judiciário.

Motivo da prisão

O advogado de Câmara usou uma rede social para se comunicar com Cid, quebrando, no entendimento de Moraes, a restrição estabelecida.

A defesa de Câmara tentava obter informações sobre a colaboração premiada feita por Cid. O contato do advogado de Câmara bem como o motivo da conversa configuraram a obstrução de Justiça, o que motivou a prisão do coronel do Exército.

Câmara foi preso em 16 de janeiro de 2024, mas Moraes mandou soltá-lo em 16 de maio de 2024. Quando concedeu liberdade ao ex-assessor de Bolsonaro, o ministro impôs restrições, como o uso de redes sociais para comunicação, ainda que por meio de terceiros.

“Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa” e “Proibição de comunicar-se com os demais investigados da presente PET, por qualquer meio, inclusive, por intermédio de terceiros” foram as condições estabelecidas pelo magistrado do STF.

A própria defesa de Câmara divulgou áudios de uma conversa entre o advogado Eduardo Kuntz, defensor de Câmara, e o tenente-coronel Mauro Cid, delator da suposta trama golpista, por meio de um perfil do Instagram. As informações desse contato foram, inclusive, prestadas pela defesa de Câmara junto ao STF. Foi esta conversa entre o advogado de Câmara e Cid que configurou a obstrução da Justiça. Segundo Kuntz, o perfil @gabrielar702 teria sido utilizado por Cid para a troca de mensagens.

O contato de Kuntz com Mauro Cid por meio do perfil @gabrielar702 teria se iniciado em 29 de janeiro de 2024, afirma Moraes na decisão. O próprio advogado de Câmara afirmou, no processo, que o interesse do contato com Cid era descobrir o teor da colaboração premiada. “Não posso deixar passar a oportunidade de descobrir qual a versão ‘oficial’ da delação”, adiantou.