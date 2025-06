Moraes encaminha pedido de extradição de Zambelli ao Ministério da Justiça

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou o pedido de extradição da deputada Carla Zambelli (PL-SP) para o Ministério da Justiça nesta quarta-feira (11/6). A solicitação de Moraes é realizada para a Justiça Italiana, já que Zambelli saiu do Brasil rumo a Itália após ser condenada a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O documento enviado ao ministério dá detalhes da condenação da deputada licenciada e dos crimes cometidos, junto ao hacker Walter Delgatti. Além dos 10 anos de prisão, Carla Zambelli também deve pagar uma multa no valor de R$ 2 milhões, como determina a Corte. Moraes afirma que a deputada agiu ao lado de Delgatti afim de descredibilizar o Poder Judiciário fraudando o sistema do CNJ e emitindo um mandado de prisão contra o próprio magistrado.

“A Sra. Carla Zambelli Salgado de Oliveira, de maneira livre, consciente e voluntária, comandou a invasão a sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário, mediante planejamento, arregimentação e comando de pessoa com aptidão técnica e meios necessários ao cumprimento de tal mister, com o fim de adulterar informações, sem autorização expressa ou tácita de quem de direito”, diz o documento.

No pedido Alexandre de Moraes garante que Zambelli terá um tratamento justo no Brasil, como determina a lei italiana para casos de extradição. O pedido de extradição foi feito para atender a solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR), encaminhada ao STF quando Zambelli anunciou sua saída do país.