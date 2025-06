moraes-interroga-mauro-cid,-delator-da-trama-golpista;-siga

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) interroga, na tarde desta segunda-feira (9/6), os réus do núcleo 1 por participação na suposta trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após as eleições de 2022.

O núcleo tem, além do ex-presidente, mais sete integrantes. A divisão por núcleos seguiu o critério de tipo de participação de cada grupo de réus. A seessão começou com a fala do ministro Alexandre de Moraes.

Por volta das 14h20, Moraes chama para falar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Ele se senta no banco dos réus e começou a responder ao interrogatório.

Acompanhe:

O primeiro a se sentar no banco dos réus é o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, por ser ele o delator no processo investigativo. A partir do depoimento dele, os outros sete serão realizados por ordem alfabética até a sexta-feira (13/6), prazo marcado para o fim do procedimento.

Os réus poderão optar por ficar em silêncio ou responder às perguntas.

Réus, por ordem de depoimento:

Mauro Cid, delator do esquema e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal

General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa

Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil (o general será o único a ser inquirido por videoconferência, pois está preso no Rio de Janeiro)

Os oito réus são julgados pelos crimes de: organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.

Pela dinâmica definida, na hora de depor, o réu se levanta, senta no banco central, à frente dos ministros da Primeira Turma e com o advogado ao lado, e, quando terminar de falar, volta para o assento original. A Primeira Turma é formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram suspender a audiência desta segunda, mas o pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Os defensores do ex-presidente argumentaram que teria havido falta de acesso integral às provas e a necessidade de que Bolsonaro só seja interrogado após o depoimento das testemunhas.

Calendário dos próximos interrogatórios:

10/6 – das 9h às 20h;

11/6 – das 8h às 10h;

12/6 – das 9h às 13h; e

13/6 – das 9h às 20h.

Colaborou Deivid Souza.