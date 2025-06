moraes-manda-bloquear-instagram-do-filho-adolescente-de-zambelli

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio do Instagram do adolescente João Zambelli, de 17 anos, filha da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

Ao decidir pela prisão preventiva, Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio das redes sociais da parlamentar e, também, do Instagram do jovem.

“Determino às empresas GETTR, META, LINKEDIN TIK TOK, X, TELEGRAM e YOUTUBE, que, no prazo de 2 (duas) horas, procedam ao bloqueio dos canais abaixo discriminados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo”, ordenou Moraes.

Em meio às contas de Carla Zambelli, Alexandre de Moraes incluiu o perfil de João Zambelli no Instagram.

O ministro não apresentou justificativa ao determinar o bloqueio da conta do adolescente. No perfil, João Zambelli compartilha postagens contra o governo Lula e políticos de esquerda.

Parte dos vídeos e imagens publicados por ele também foram postados no Instagram de Carla Zambelli.

Ao se manifestar sobre a decretação da prisão pelo STF, Carla Zambelli reclamou que a medida também atinja a rede social do filho, que fez a primeira postagem em maio de 2024 aludindo uma futura candidatura a vereador em 2028.

“Uma medida dessa gravidade jamais poderia ser tomada de forma monocrática. Mas o mais grave foi o ataque à minha família. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da conta de Instagram do meu filho, João Zambelli, um jovem de apenas 17 anos que está iniciando sua trajetória na vida pública. Com isso, não atacou apenas a deputada ou a cidadã Carla Zambelli. Ele atacou uma mãe”, disse.

Carla Zambelli continuou: “Não bastasse isso, mandou também bloquear as contas da minha mãe, Rita Zambelli, que é pré-candidata a deputada federal. Ao fazer isso, atinge não apenas a cidadã, mas também a filha. Esses títulos — de mãe, de filha e de deputada — me foram dados por Deus e pelo povo. Denunciarei esse abuso, essa perseguição e essa escalada autoritária em todos os fóruns internacionais possíveis. O mundo precisa saber que, no Brasil, ministros do Supremo agem como imperadores, atropelando leis, calando vozes, destruindo famílias. Essa perseguição política está apenas começando a ser exposta”.