Morre a professora Maria Sebastiana, mãe do ex-deputado federal Zico bronzeado, aos 83 anos

Foi sepultada no domingo (1º), em Rio Branco, a professora aposentada Maria Sebastiana Rodrigues Bronzeado, aos 83 anos de idade, após dois meses e dez dias internada no Hospital Santa Juliana. Ela foi vítima de uma infecção no pâncreas. Quando estava melhorando, teve uma parada cardíaca, foi para a UTI por 11 dias, quando foi extubada, mas não acordou mais. Mesmo assim, permaneceu lutando pela vida por mais de dois meses.

Viúva do sindicalista João Bronzeado, falecido em 2021 e que foi parceiro do sindicalista Wilson Pinheiro de Souza, assassinado em 1980, quando presidia o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia, era mãe de dez filhos. Um de seus filhos é Zico Bronzeado, ex-vereador por dois mandatos em Brasiléia e deputado federal pelo PT do Acre de 2002 a 2006.

Após ser derrotado na tentativa de reeleição, Zico Bronzeado desistiu da política e agora é médico no interior do Amazonas, atuando na saúde indígena. Ele veio para o sepultamento, mas não chegou a tempo de se despedir da mãe porque suas irmãs decidiram adiantar o horário do enterro. “Perdi meu primeiro e grande amor”, lamentou o ex-deputado. “A vida, aos poucos, vai nos mostrando o que somos no mundo: um quase nada. Sem pai, sem mãe, é como me sinto, um quase nada. O que nos fortalece são os irmãos e as pessoas que agora dependem de mim, como médico”, lamentou.