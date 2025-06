A atriz neozelandesa Marise Wipani faleceu na última sexta-feira (6), aos 61 anos, exatamente no dia em que completava mais um ano de vida. A informação foi confirmada por familiares em uma publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Conhecida por sua participação nas populares séries dos anos 1990 Xena: A Princesa Guerreira e Hércules: A Lendária Jornada, Marise interpretou personagens marcantes como Kanae e Janista, respectivamente, nas produções que marcaram uma geração de fãs do gênero fantasia e mitologia.

No comunicado, a família relatou que Marise faleceu “em paz, cercada por familiares e amigos”. A nota incluiu uma citação do filme Conduzindo Miss Daisy: “Eu me livrei desta vida mortal. Adeus, boa sorte, meu Deus.”

Além das participações em Xena e Hércules, a atriz também atuou em outros projetos, como Cerco Suicida (1988) e Soldier (1993), consolidando uma carreira sólida na televisão e no cinema da Nova Zelândia.