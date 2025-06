Morre, aos 68 anos, “Vareta”, ícone do samba brasiliense

Moradores do Cruzeiro se despediram, nesta segunda-feira (9/6), do artista Wellington Campos, importante figura da Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro (Aruc). Campos, popularmente conhecido como “Vareta”, faleceu aos 68 anos de idade, em Brasília. Segundo informações divulgadas, complicações da diabetes teriam sido o motivo do óbito.

Vareta tem uma longa história na comemoração carnavalesca de Brasília. Veio do Rio de Janeiro ainda criança, onde teve as primeiras influências das tradicionais escolas de samba cariocas Unidos de Padre Miguel e Mocidade Independente de Padre Miguel. No ano de 1977, Campos compôs “Chico Rei, sua História e sua Glória”, o samba-enredo que levou a Aruc à vitória do tricampeonato dos desfiles oficiais de Brasília.

Em 2019, o artista, enfrentou graves problemas de saúde decorrente da diabetes, e precisou amputar a perna esquerda abaixo do joelho, devido a uma infecção contraída a partir de uma ferida no calcanhar, e utilizava uma prótese desde então.

Aposentado há alguns anos, Vareta tem um extenso registro de participações na vida pessoal e profissional: Mestre de Cerimônia da Aruc, ex-vice-presidente do Clube Naturista Planalto Central (Planat), compositor, servidor público pelo Ministério das Comunicações e um eterno entusiasta e defensor do carnaval de rua e das escolas de samba.

Em nota, a Aruc compartilhou que: “Fica registrado o nosso agradecimento e reconhecimento eternos pelas inestimáveis contribuições participativas de Vareta em todas as iniciativas da Aruc, sempre na tentativa de fortalecer o nosso Carnaval e pela valorização do Samba.”

Ainda não foram divulgadas informações sobre o enterro e sepultamento do carnavalesco.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Wellington Campos, conhecido como “Vareta” faleceu nesta segunda (9/6)

Reprodução/Redes Sociais 2 de 4

Vareta teve uma trajetória de honra na Aruc

Reprodução/Redes Sociais 3 de 4

Familiares, amigos e conhecidos se despedem do tricolor nesta segunda (9/6)

Reprodução/Redes Sociais 4 de 4

O carnavalesco veio para Brasília com apenas cinco anos de idade

Reprodução/Redes Sociais