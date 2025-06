morre-brian-wilson,-dos-beach-boys,-aos-82-anos

Brian Wilson, vocalista, compositor e um dos fundadores dos Beach Boys, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada por familiares em publicação nas redes sociais do artista nesta quarta-feira (11/6). A causa da morte não foi divulgada. O artista foi diagnosticado com demência em 2024.

“É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Brian Wilson. Estamos sem palavras neste momento. Por favor, respeitem nossa privacidade enquanto nossa família está de luto. Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo. Amor e Misericórdia”, diz o comunicado.

A expressão “Amor e Misericórdia” é uma referência direta à faixa de abertura do primeiro álbum solo de Wilson, lançado em 1988, Love & Mercy. O título também nomeou a cinebiografia do artista, lançada em 2014, que no Brasil chegou como The Beach Boys: Uma História de Sucesso.

Brian Wilson foi o principal arquiteto do som dos Beach Boys, grupo que revolucionou o pop e a música psicodélica nos anos 1960 com harmonias sofisticadas e álbuns conceituais como Pet Sounds (1966), considerado uma das obras-primas da música popular do século XX.