Morre cirurgião que caiu de janela na Santa Casa de Campo Grande

André Afif Elossais, cirurgião dentista que caiu de uma janela da Santa Casa de Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (4/6), não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele teria caído do sexto andar da instituição, segundo Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Conforme informações preliminares, ele era responsável pelo Núcleo de Pesquisa da Escola de Saúde do hospital. A vítima caiu sobre a marquise do primeiro andar do Hospital do Trauma.

Fábio Edir dos Santos Costa, diretor da Escola de Saúde da Santa Casa, comentou a respeito. Segundo a diretoria, todo o suporte necessário foi dado. O hospital não confirmou oficialmente a morte.

