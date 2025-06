Morre em Brasiléia o sindicalista Otávio Nogueira, ícone da luta da floresta ao lado de Wilson Pinheiro e Chico Mendes

Faleceu na noite desta sexta-feira (06), aos 87 anos, o líder sindical e comunitário Otávio Nogueira, uma das figuras mais marcantes da história de Brasileia. Sua morte ocorre a menos de um mês do aniversário de 115 anos do município, comemorado em 3 de julho, e deixa uma lacuna no coração da população que acompanhou sua trajetória de lutas e conquistas no município.

Otávio era nordestino chegou no Acre em 1955 e foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, candidato a vereador e também idealizador e fundador da Comunidade Santa Helena, no km 60 da zona rural. Ao longo de décadas, dedicou sua vida à defesa da floresta, da reforma agrária e dos direitos dos trabalhadores rurais.

Na década de 1980, ao lado de Wilson Pinheiro e Chico Mendes, Otávio participou ativamente dos históricos “empates” – forma de resistência pacífica dos seringueiros contra o desmatamento ilegal e a grilagem de terras. Com coragem e firmeza, ajudou a proteger não só o meio ambiente, mas também a cultura e o modo de vida da população amazônica.

Foi sob sua liderança que a Comunidade Santa Helena passou a contar com infraestrutura essencial, como escola, posto de saúde, ramal de acesso e presença da Igreja Católica, consolidando-se como um exemplo de organização e resistência no meio rural.

O nome de Otávio Nogueira está gravado na história de Brasileia, assim como o de seus companheiros Wilson Pinheiro e Chico Mendes. Wilson foi assassinado em 1980, e seu funeral, marcado por comoção nacional, contou com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva, que na ocasião proferiu a histórica frase: “É hora da onça beber água.”

Viúvo, Otávio Nogueira deixa um vasto legado familiar sete filhos, 30 netos e 20 bisnetos. Sua memória seguirá viva naqueles que continuarão sua missão e também na história de Brasileia, ao lado dos mártires da floresta.

A perda de Otávio, às vésperas das celebrações de 115 anos do município, reforça a importância de lembrar e honrar aqueles que construíram com luta, suor e esperança o que hoje é Brasileia. Sua vida foi símbolo de resistência, e sua memória seguirá viva entre as novas gerações que ainda colhem os frutos de seu trabalho.

Em nota oficial, a Prefeitura de Brasiléia, em nome do prefeito Carlinhos do Pelado e do vice-prefeito Amaral do Gelo, manifestou profundo pesar pelo falecimento do líder sindical

“Otávio Nogueira foi um ícone da história de Brasileia, companheiro de luta na defesa do meio ambiente ao lado de Wilson Pinheiro e Chico Mendes. Sua memória permanecerá viva entre seus entes queridos e em todos que reconhecem sua imensa contribuição para o município.”

Que Deus conforte sua família, amigos e companheiros neste momento de dor. Otávio Nogueira descansa agora ao lado daqueles que, como ele, dedicaram a vida à floresta e à justiça.