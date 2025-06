Morre Francisco Cuoco, galã histórico da televisão brasileira, aos 91 anos

O ator Francisco Cuoco faleceu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, em São Paulo. Considerado um dos maiores galãs da televisão brasileira, Cuoco estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, onde permanecia sedado. A informação foi confirmada por familiares. A causa da morte não foi divulgada oficialmente, mas ele enfrentava problemas de saúde recorrentes nos últimos meses, incluindo uma infecção nos rins, ansiedade e complicações relacionadas à idade.

VEJA TAMBÉM: Francisco Cuoco falta teste de paternidade de novo, após intimação

De acordo com a irmã do ator, Grácia Cuoco, com quem ele morava, o quadro clínico se agravou após uma infecção decorrente de um ferimento. O ator vinha passando por internações sucessivas e lutava para se recuperar das fragilidades impostas pela idade.

Com uma carreira marcada pela intensidade emocional, voz grave e presença marcante em cena, Cuoco conquistou o público brasileiro ao longo de mais de seis décadas de atuação. Ele se destacou principalmente nas décadas de 1970 a 1990, em produções da TV Globo como Selva de Pedra, O Astro e Pecado Capital. Seus personagens, muitas vezes envolventes e dramáticos, o tornaram um símbolo de charme, virilidade e elegância da teledramaturgia nacional.

Francisco Cuoco nasceu em 1933, no bairro do Brás, em São Paulo, em uma família humilde. Ainda jovem, ajudava o pai como feirante e conciliava o trabalho com os estudos. Foi na Escola de Arte Dramática (EAD), atual EAD da USP, que iniciou sua formação artística e deu os primeiros passos nos palcos.

Além da extensa carreira na televisão, o ator também atuou no teatro e no cinema, sempre com versatilidade e dedicação à arte. No entanto, foi na TV que construiu sua imagem mais duradoura e se consagrou como um dos nomes mais respeitados e lembrados da era de ouro das novelas brasileiras.