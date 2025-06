Morre homem que ateou fogo em si mesmo em estação de metrô em SP

O homem de 74 anos que ateou o fogo em si mesmo na última sexta-feira (30/5) na estação de metrô São Bento, no centro de São Paulo, faleceu ainda na noite do dia do ocorrido.

O Metrópoles confirmou a informação com a assessoria do Hospital São Paulo, onde o homem foi internado após ser socorrido na estação. “O idoso, infelizmente, não resistiu às graves queimaduras e faleceu na última sexta-feira, às 20h”, diz a nota.

Na manhã da sexta-feira, funcionários do Metrô de São Paulo foram acionados para apagar as chamas que tomaram o corpo do passageiro. De acordo com o Metrô, ele teria ateado fogo ao próprio corpo. Nenhuma outra pessoa se feriu.

Imagens feitas por testemunhas mostram o senhor caminhando lentamente envolto por labaredas, que alcançavam o teto da plataforma da estação (veja abaixo). Com extintores de incêndio, funcionários e passageiros conseguiram conter as chamas. Imagens de vídeos que circulam nas redes sociais mostram que, próximo a ele, havia pequenos focos de fogo na plataforma.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O homem recebeu atendimento no local em conjunto com o Corpo de Bombeiros, que realizou a remoção. Então, ele foi encaminhado ao Hospital São Paulo.

