Morre ícone do rádio acreano, Reginaldo Cordeiro, o “Rei do Brega”, aos 72 anos em Rio Branco

Um dos radialistas mais antigos do Acre, conhecido como “O Rei do Brega”, Reginaldo Cordeiro faleceu neste sábado (28), em Rio Branco. Ele completaria 73 anos no próximo 6 de julho e estava internado na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo.

O profissional renomado ganhou notoriedade com o programa Carrossel Musical e atuou por mais de cinco décadas como locutor e apresentador na Rádio Difusora Acreana, no “Voz da Selva”.

Reginaldo lutava pela vida e recentemente a família do radialista fez uma campanha para a doação de sangue e plaquetas para ele. O governador Gladson Camelí lamentou sua perda, destacando a importância dele para todo o Estado.

“Perdemos uma verdadeira lenda da comunicação do Acre. O maior legado do “Rei do Brega” foi a comunicação popular e direta com os habitantes da floresta, dos seringais e dos rincões acreanos – sempre de forma alegre, acolhedora e participativa”, afirmou.

O velório deve ocorrer na Capela São Francisco, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco a partir das 15h, e deve permanecer até às 06h do domingo (29). Seu corpo será em seguida transladado para Porto Acre onde ocorrerá o sepultamento.