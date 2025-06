Morre idoso que ateou fogo em si mesmo em estação de metrô em SP

Um homem de 74 anos que se incendiou na estação São Bento do metrô, no centro de São Paulo, na manhã da última sexta-feira (30/5), morreu ainda no mesmo dia em decorrência das queimaduras. Ele chegou a ser socorrido no local e encaminhado ao Hospital São Paulo, mas não resistiu.

A confirmação da morte foi dada pela assessoria de imprensa do Hospital São Paulo. “O idoso, infelizmente, não resistiu às graves queimaduras e faleceu na última sexta-feira, às 20h”, informou a instituição em nota oficial.

Segundo o Metrô, o idoso teria ateado fogo ao próprio corpo na plataforma da estação. Funcionários rapidamente agiram para controlar o incêndio, utilizando extintores. O fogo não atingiu outras pessoas e foi contido com a ajuda de passageiros.

Vídeos gravados por quem estava no local mostram o homem andando lentamente enquanto as chamas consumiam seu corpo. As labaredas chegaram a alcançar o teto da estação, e pequenos focos de fogo também podiam ser vistos no chão próximo a ele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, em uma operação conjunta com o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate e o transporte do idoso até o hospital.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) declarou que a ocorrência foi registrada como caso de autolesão pela Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), responsável por solicitar a perícia na estação.