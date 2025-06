Morre Maria Bety Barbosa, ex-professora da Ufac, aos 83 anos

A professora aposentada Maria Bety da Conceição Ribeiro Barbosa faleceu aos 83 anos, na cidade de São Bernardo do Campo (SP), onde residia com a família nos últimos anos. O velório e o sepultamento da educadora ocorrem no próprio município paulista.

Maria Bety teve uma longa e respeitada trajetória na educação pública, especialmente no Acre. Ela iniciou sua carreira na rede estadual de ensino e, mais tarde, passou a integrar o corpo docente da Universidade Federal do Acre (Ufac), onde também atuou como pedagoga.

Durante sua passagem pela Ufac, exerceu funções de destaque na gestão acadêmica, entre elas a Pró-Reitoria de Graduação, contribuindo diretamente para o fortalecimento institucional e a formação de inúmeras gerações de profissionais.Filiada à Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac) por mais de 30 anos, Maria Bety é lembrada pela dedicação ao ensino e pela influência marcante na vida de colegas, estudantes e profissionais que formou ao longo da carreira.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (23), a ADufac expressou pesar pelo falecimento da professora. “À sua família, amigas(os), colegas de trabalho e às gerações de estudantes e profissionais por ela formadas, expressamos nossas sinceras condolências e solidariedade”, manifestou a diretoria.