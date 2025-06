Morre motorista de carro a gás que explodiu em posto de gasolina; VÍDEO

O dono do veículo que explodiu em um posto de combustíveis na região central do Rio de Janeiro, na madrugada desse sábado (7/6), morreu. O homem, identificado como Guaraci Costa, de 64 anos, estava próximo do frentista, do lado de fora do carro, quando a explosão aconteceu.

A grande explosão foi registrada por câmeras de segurança. O incidente aconteceu em um posto na praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio, por volta de 1h da manhã.

No local, o Corpo de Bombeiros socorreu dois homens em estado grave. Eles foram encaminhados para um hospital, mas um deles não resistiu. O outro homem, Paulo dos Santos, de 61 anos, segue em estado grave.

Explosão

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo explodiu depois que o cilindro de gás se rompeu durante abastecimento.

A explosão destruiu o posto parcialmente; estilhaços causaram danos em prédios do entorno, segundo imagens e relatos divulgados pelas redes sociais. Até o início da tarde de hoje, porém, não havia registros de outros feridos.

A ocorrência bloqueou parcialmente o trânsito nas avenidas Henrique Valadares e a Mem de Sá. A perícia foi chamada e realizou diligências no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

