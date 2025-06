Morre operário que ficou pendurado a 18 metros após empresário cortar corda

Mayk Gustavo Ribeiro da Silva, de 29 anos, morreu na última quinta-feira (19/6) após sofrer um grave acidente de trânsito no bairro Pinheirinho, em Curitiba (PR). O jovem operário ficou conhecido nacionalmente em 2024, quando teve a corda de segurança cortada por um morador enquanto limpava a fachada de um prédio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Mayk colidiu com a motocicleta que pilotava contra um anteparo. Apesar do rápido acionamento da equipe de resgate, ele morreu ainda no local.

O caso que ganhou repercussão nacional

No dia 14 de março de 2024, Mayk trabalhava na limpeza da fachada do 6º andar de um prédio no bairro Água Verde, quando o empresário Raul Ferreira Pelegrin, de 41 anos, usou uma faca para cortar a corda que o segurava a aproximadamente 18 metros de altura.

Por sorte, Mayk não caiu, pois utilizava um equipamento de proteção chamado trava-quedas, que impediu a tragédia.

O agressor foi preso em flagrante, mas morreu poucos dias depois, em 5 de abril, vítima de complicações respiratórias causadas por uma pneumonia.

A morte de Mayk, pouco mais de um ano após escapar de um atentado que poderia ter sido fatal, comove novamente o país e reacende o debate sobre a segurança dos trabalhadores em altura.

✍️ Redação ContilNet, com informações de Metrópoles