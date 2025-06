Morre promotor de Justiça do DF Paulo Vinícius Quintela de Almeida

O promotor de Justiça do Distrito Federal Paulo Vinícius Quintela de Almeida morreu, na noite dessa segunda-feira (2/6). Ele faleceu em decorrência de câncer.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) manifestou pesar com a morte do promotor, que descreveu como “dedicado e exemplar”.

“Construiu ao longo de sua trajetória uma carreira marcada pelo compromisso inabalável com a justiça, pela integridade no serviço público e por uma sensível atenção às causas sociais”, afirmou o MPDFT.

Paulo Vinícius foi aprovado em 3º lugar no 27º concurso de provas e títulos. Em nota, o MPDFT disse que o integrante da instituição “distinguia-se pela atuação serena, pelo senso de Justiça equilibrado, pela gentileza no trato com os cidadãos e postura amistosa com todos no trabalho”.

O promotor de Justiça atuou no Tribunal do Júri de Samambaia e na 14ª Promotoria de Justiça Infracional da Infância e da Juventude. Em Brazlândia, foi o responsável por projeto voltado à defesa do meio ambiente e da ordem urbanística. Na região, também liderou a campanha educativa “O que você tem a ver com a corrupção?”, estimulando nas escolas o debate sobre ética e cidadania.

“O legado de Paulo Vinícius, nosso querido Paulinho, transcende os marcos institucionais: ele permanece vivo no exemplo de servidor público íntegro, no promotor de Justiça comprometido com a transformação social e no ser humano generoso e solidário”, disse o MPDFT, em nota.

Paulo Vinícius deixa a esposa Juliana e os filhos Cecília e Felipe.