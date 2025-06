Morre segunda vítima de explosão em posto de combustíveis

Morreu, neste domingo (8), o homem que ficou gravemente ferido após explosão de um veículo em um posto de combustíveis, no Rio de Janeiro, na madrugada de sábado (7). O motorista do carro morreu logo após o incidente.

Paulo dos Santos, de 61 anos, frentista do posto, e foi encaminhado para o Hospital Souza Aguiar, onde estava recebendo tratamento, mas não resistiu.

Uma terceira pessoa, ainda não identificada, também ficou ferida no acidente. Ela procurou atendimento médico por conta própria antes da chegada dos socorristas.

Guaraci Ferreira Costa, de 64 anos, motorista do carro, foi socorrido e também levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde faleceu no sábado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi provocado pela explosão do cilindro de gás do veículo de Guaraci, que estava sendo abastecido no local.