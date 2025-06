morre-sly-stone,-lenda-do-soul-e-funk,-aos-82-anos

Morreu, aos 82 anos, o cantor Sly Stone. A notícia foi confirmada pela família do artista, nesta segunda-feira (9/6). No comunicado compartilhado no perfil do artista nas redes sociais, a família contou que o vocalista de Sly and the Family Stone veio à óbito após uma prolongada batalha contra a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e outros problemas subjacentes.

“Sly faleceu pacificamente, rodeado por seus três filhos, seu amigo mais próximo e sua família. Embora lamentemos sua ausência, confortamo-nos em saber que seu extraordinário legado musical continuará a ressoar e inspirar por gerações”, diz a nota.

“Sly foi uma figura monumental, um inovador pioneiro e um verdadeiro desbravador que redefiniu o cenário da música pop, funk e rock. Suas canções icônicas deixaram uma marca indelével no mundo, e sua influência permanece inegável. Como testamento de seu duradouro espírito criativo, Sly concluiu recentemente o roteiro de sua história de vida, um projeto que mal podemos esperar para compartilhar com o mundo no devido tempo, e que sucede uma autobiografia publicada em 2024”, continuou o comunicado.

Sly foi casado com a atriz Kathy Silva entre 1974 e 1976. Sylvester Jr foi fruto da união entre o cantor e a atriz. Além do primogênito, Sly teve Sylvyette e e Novena Carmel.

Os últimos anos de vida de Sly foram dedicados à escrita da sua autobiografia.