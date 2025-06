Motociclista cai ao passar por buraco em rua de bairro de Rio Branco e sofre fratura

O motociclista Jeferson da Silva Martins, de 19 anos, ficou ferido após cair de moto na noite deste sábado (28), na Rua Teresina, localizada no bairro Valdemar Maciel, em Rio Branco.

Segundo informações apuradas no local, o jovem pilotava uma Honda CG 125 Fan, de cor preta e placa MZS-4953, a caminho de casa, quando passou por um buraco, perdeu o controle do veículo e caiu. No momento do impacto, bateu a cabeça no meio-fio e chegou a desmaiar.

A vítima sofreu uma fratura no braço esquerdo, lesões na testa e no queixo, escoriações pelo corpo e um traumatismo cranioencefálico leve.

Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. A equipe realizou os primeiros socorros no local, estabilizou Jeferson e o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito não foi acionada para atender à ocorrência. A motocicleta foi retirada do local por familiares da vítima.