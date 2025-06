Um motociclista foi surpreendido e atropelado por um cavalo que puxava uma charrete em alta velocidade no cruzamento da Avenida Cillo com a Rua dos Cravos, no bairro Jardim São José, em Americana (SP). O acidente ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (3), por volta das 17h50, e foi registrado por câmeras de segurança instaladas na região.

As imagens mostram que o cavalo seguia pela Rua dos Cravos e, ao se aproximar do cruzamento, atravessou a via sem respeitar o sinal fechado. O motociclista, que transitava normalmente pela Avenida Cillo, acabou sendo atingido em cheio pela charrete. O impacto foi forte a ponto de quase provocar o pisoteamento da vítima pelo animal.

Outros motoristas que trafegavam pela avenida conseguiram frear a tempo, evitando que o acidente se tornasse ainda mais grave ou resultasse em múltiplas colisões. O vídeo, divulgado pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostra que tanto o motociclista quanto os condutores da charrete conseguiram se levantar após a queda.

Em seguida, o homem que guiava o cavalo prestou auxílio ao motociclista, que conseguiu se deslocar até o canteiro central da avenida, onde permaneceu sentado aguardando se recuperar do susto. Apesar da gravidade potencial do acidente, nenhuma autoridade policial ou de resgate foi acionada para atender a ocorrência no local.