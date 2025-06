Motociclista fica ferido ao colidir contra caminhonete em avenida no interior do Acre

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (10) na Avenida Coronel Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul, deixou um motociclista ferido. A colisão envolveu uma caminhonete que realizava uma conversão e uma motocicleta que trafegava no sentido da Avenida Lauro Muller à Avenida Copacabana.

De acordo com informações repassadas pelos órgãos competentes, o condutor da caminhonete relatou que fazia uma conversão à esquerda quando sentiu o impacto da motocicleta. Com a força da batida, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo fratura no pulso esquerdo, no antebraço direito e escoriações leves pelo corpo.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro do município para atendimento médico. Segundo as autoridades, o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ambos os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro, que não apontou a presença de álcool no organismo de nenhum dos envolvidos.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.