Motociclista fica ferido após atravessar rodovia, colidir com carro e ser arremessado na AC-40

O motociclista Clisma de Almeida Carvalho, de 31 anos, ficou ferido após tentar cruzar a rodovia AC-40 e colidir contra um veículo na tarde deste sábado (28), no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Segundo informações de uma testemunha, Clisma havia acabado de sair de sua residência, localizada no bairro Chico Paulo, e seguia em direção ao local de trabalho da esposa, que atua em um laticínio. Ele conduzia uma motocicleta Honda Titan, de cor preta. Ao deixar o bairro e acessar a rodovia AC-40, acabou entrando na frente de um veículo que trafegava no sentido Quinari/Rio Branco.

Com o impacto, Clisma foi arremessado sobre o capô do carro. Como, supostamente, o capacete não estava afivelado no momento da colisão, ele se soltou da cabeça, fazendo com que o motociclista batesse a cabeça contra o para-brisa do automóvel.

Populares que passavam pelo local prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que compareceu e realizou os primeiros atendimentos. Após estabilizar o quadro clínico da vítima, a equipe da ambulância de suporte básico encaminhou o motociclista ao pronto-socorro de Rio Branco. Ele apresentava uma fratura no pé esquerdo, um corte profundo na cabeça e outro no nariz, com sangramento ativo. O estado de saúde de Clisma é considerado estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área e aguardaram a realização da perícia. Após os procedimentos, a motocicleta e o carro foram entregues aos familiares.

