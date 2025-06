Motociclista fica gravemente ferido após colisão em Avenida de Cruzeiro do Sul

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (2) na Avenida Copacabana, nas proximidades da rotatória com a Avenida São Paulo, em Cruzeiro do Sul. O sinistro envolveu uma motocicleta conduzida pelo senhor José Maria, que sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrido com urgência.

De acordo com informações do agente de campo da RP de Trânsito, a equipe foi acionada via COPOM para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a motocicleta caída ao solo, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava os primeiros socorros à vítima.

Testemunhas relataram que José Maria seguia pela Avenida Copacabana, no sentido Churrascaria Copacabana em direção à Avenida Coronel Mâncio Lima. Ao se aproximar da rotatória com a Avenida São Paulo, o condutor tentou fazer uma conversão repentina à direita, momento em que colidiu com o meio-fio da ilha de divisão da pista. A batida fez com que ele perdesse o controle do veículo e fosse arremessado a vários metros de distância.

No impacto, o capacete se soltou da cabeça da vítima, que acabou batendo violentamente no chão. Ainda no local, José Maria sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe do Samu. Uma segunda viatura de suporte avançado foi acionada para reforçar o atendimento, e o motociclista foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o tráfego na região, que ficou parcialmente interrompido durante o atendimento. As circunstâncias exatas do acidente devem ser apuradas pelas autoridades de trânsito.