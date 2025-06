Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por dupla que participava de racha

O motociclista Marcos Alexandre dos Anjos, de 51 anos, ficou gravemente ferido na noite desta terça-feira (10) após se envolver em um acidente provocado por dois motociclistas que disputavam um racha. A colisão aconteceu nas proximidades da Escola Clícia Gadelha, na Estrada do São Francisco, bairro São Francisco, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Marcos seguia no sentido Centro-bairro em uma motocicleta modelo Bros, de cor laranja, quando foi surpreendido por dois motociclistas em alta velocidade, que trafegavam no mesmo sentido. Repentinamente, ambos frearam bruscamente à sua frente, impedindo que ele conseguisse desviar.

Com o impacto, Marcos foi lançado ao solo, assim como um dos motociclistas envolvidos no racha. O outro conseguiu manter o controle da moto e não caiu. A vítima sofreu fraturas na tíbia e no punho direitos, além de cortes e escoriações pelo corpo. O motociclista que caiu se levantou rapidamente e fugiu do local junto com o comparsa, deixando Marcos caído no asfalto.

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local e, após o atendimento inicial, a vítima foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele deu entrada com estado de saúde estável.

Equipes do Batalhão de Trânsito (BPTran) estiveram na cena do acidente. Como os autores do racha fugiram, familiares de Marcos retiraram a motocicleta do local. Durante a perícia, os policiais encontraram uma placa com a numeração registrada em Rio Branco, que pode pertencer a um dos envolvidos.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla) e será investigado pela Polícia Civil.