Tragédia: motociclista morre em violenta colisão com carreta na BR-364; veja detalhes

Um acidente grave ocorrido no início da tarde desta segunda-feira (9) provocou a morte de um motociclista identificado até o momento apenas como Ronaldo. A tragédia foi registrada no km 37 da BR-364, no trecho que liga os municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira, nas proximidades do Restaurante do Babá.

Segundo as primeiras informações apuradas, a carreta envolvida na ocorrência realizava uma manobra para acessar um ramal da região quando a moto, pilotada por Ronaldo, colidiu violentamente contra o veículo de carga. O impacto da batida foi tão intenso que o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.