Motociclista por aplicativo sofre acidente após escorregar em óleo na pista em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira (05), um grave acidente foi registrado na estrada da Floresta, no bairro Bela Vista, em Rio Branco. O motociclista por aplicativo Gleisson Andrade perdeu o controle da moto em uma curva, supostamente devido a um rastro de óleo deixado por uma caminhonete na pista. Ela conduzia uma motocicleta Honda Titan de cor preta e levava como passageira a jovem Thaís Franco Santos, de 28 anos.

Com o impacto da queda, Thaís foi arremessada da moto, caiu no asfalto e acabou parando na calçada de um estacionamento comercial. Pessoas que passavam pelo local rapidamente se mobilizaram para prestar os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou a ambulância de suporte básico número 05 para o local. Após os primeiros socorros, a paciente foi estabilizada pelos socorristas e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, situada no bairro Baixada da Sobral.