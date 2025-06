Motociclista que morreu em acidente na BR-364 era colono e morava em Manoel Urbano

Foi identificado como Ronaldo, um colono da região, o homem que perdeu a vida em um trágico acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (9), na BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, no interior do Acre.

Ronaldo era proprietário rural e criava gado na região. Ainda segundo informações, ele era morador de Manuel Urbano e estaria retornando para no momento do ocorrido. Bastante conhecido, sua morte causou comoção entre moradores locais. Ele estava em uma motocicleta acompanhado da esposa quando o veículo se envolveu em um acidente com uma carreta bi-trem nas proximidades do km 37, próximo ao restaurante do Badá.

De acordo com relatos de testemunhas, a carreta, conduzida por um homem identificado como Valdir, realizava uma manobra para entrar em um ramal quando Ronaldo tentou ultrapassá-la. A moto teria escorregado e foi parar debaixo da parte traseira do caminhão, que acabou passando por cima do colono. A esposa da vítima também ficou ferida e foi levada ao Hospital Regional de Sena Madureira.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local. Após os procedimentos de perícia, o corpo de Ronaldo foi encaminhado ao necrotério para exames de necropsia. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente.